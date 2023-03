AIA: ritenuto inaccettabile l’atteggiamento della Roma in campo, Rocchi pensa a una dichiarazione pubblica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, non ritiene più accettabile l’atteggiamento tenuto in campo dai calciatori della Roma e sta pensando di esporsi con una dichiarazione pubblica sull’argomento.

Lo riporta la testata sportiva “Sportmediaset”, che spiega come il designatore Gianluca Rocchi sia molto soddisfatto della direzione di Davide Massa nel derby della Capitale giocato ieri.

L’ex arbitro ha apprezzato la gestione dei cartellini e i nervi saldi del fischietto di Imperia, sul cui referto non comparirà nulla che possa portare ad altre squalifiche per ciò che è accaduto nel tunnel degli spogliatoi.

Queste, infatti, potranno scattare soltanto per eventuali segnalazioni da parte degli ispettori federali.

Fonte: Sportmediaset