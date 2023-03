Effetto Serra, c’è un caso arbitri per la Roma

AS ROMA NEWS – Chiamatelo “effetto Serra”. Anche se la tensione tra Mourinho e gli arbitri è storia di vecchia data. Ancora più antica quella che esiste tra la Roma e il Palazzo, in guerra da tempo immemore.

Uno scontro che si è acuito da quando lo Special One è finito per sedersi sulla bollente panchina giallorossa, e che ha toccato il suo apice a Cremona, dove l’arbitro Marco Serra, in veste di quarto uomo, si è concesso il lusso di maltrattare l’allenatore portoghese: mani in tasca, atteggiamento strafottente, e un labiale (mai confermato dal diretto interessato) che sembra lasciare pochi dubbi sul contenuto decisamente poco ortodosso.

Da allora lo scontro tra la classe arbitrale e Mourinho si è fatto sempre più aspro. Invece di prendere posizione contro l’operato di Serra, l‘AIA ha finito per compattarsi individuando nella Roma e nel suo allenatore un problema da risolvere. Tanto che nella giornata di ieri era circolata la voce di una probabile dichiarazione pubblica da parte di Rocchi all’indirizzo dei capitolini, il cui atteggiamento in campo e fuori viene considerato inaccettabile da parte degli arbitri.

La tregua concessa prima della partita contro la Juventus con la sospensione della squalifica di due giornate al tecnico giallorosso è durata pochi giorni. La conferma della sentenza è stato il primo segnale di una presa di posizione, poi ratificata sul campo: il malanimo che si respira all’indirizzo della Roma è sottile quanto evidente. Quella giallorossa è una squadra che viene reputata “inarbitrabile” per l’atteggiamento che tiene sul terreno di gioco, ma soprattutto per le continue proteste da parte della panchina.

Contro Sassuolo e Lazio gli arbitraggi, seppur non platealmente avversi, hanno lasciato intendere la tolleranza zero che si sta predisponendo nei confronti dei giallorossi: Smalling ammonito dopo una manciata di minuti per un fallo discutibile contro gli emiliani fa il paio con il giallo dato a Ibanez nel derby a pochi secondi dal fischio d’inizio. Il calcetto di Berardi viene ignorato, al contrario di quello di Kumbulla, che costa rigore ed espulsione. Segnali non troppo velati di una predisposizione che i giocatori della Roma hanno avvertito, e che hanno generato un senso di nervosismo evidente in campo.

In questa parte finale di stagione la Roma si sta giocando una bella fetta del suo futuro. E non può permettersi di dover lottare anche contro gli arbitri oltre che con i propri limiti per raggiungere quel quarto posto che può fare tutta la differenza del mondo per il club. Che sta vivendo l’evoluzione di questa vicenda trincerata nel silenzio stampa, destinato a terminare con l’avvicinarsi dei prossimi impegni.

Oggi intanto si gioca un altro round: il giudice sportivo dirà la sua sui fatti del derby, con Mourinho che non dovrebbe rischiare un’ulteriore sanzione dopo lo scambio piccato con Lotito nella pancia dell’Olimpico. L’allenatore, sostiene la Roma, aveva il permesso di andare negli spogliatoi. Ma, vista la situazione, mai dire mai.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini