Al Diavolo!

AS ROMA NEWS – Nono posto in classifica e crisi sempre più aperta. L’unica consolazione? Che il ciclo terribile di partite si sia concluso qui. Ma la consolazione è davvero magra per una Roma che perde l’ennesimo scontro diretto, racimolando la miseria di un punto nelle ultime tre gare di campionato.

Sul 3 a 1 di ieri contro il Milan c’è poco da dire: vince la formazione con più qualità, che fa valere le giocate dei singoli nei momenti chiave del match. La Roma invece paga le assenze, pesantissime, in difesa, la mancanza di terzini decenti, e la sua preoccupante Dybala-dipendenza. Allarma poi l’involuzione di Lukaku: nervoso, apatico, sempre in polemica con i propri compagni, il belga sembra aver perso l’entusiasmo del suo arrivo in giallorosso.

E se il presente è nero, il futuro prossimo non è di certo roseo: contro il Verona infatti oltre ai soliti noti, mancheranno anche Mancini e Cristante, entrambi ammoniti ieri e dunque squalificati. Battere l’Hellas è un obbligo, ma non sarà per niente scontato.

Perchè, tra il gm dimissionario, un allenatore in scadenza di contratto il cui futuro resta un mistero assoluto, e una squadra senza talento e con tanti giocatori sul piede di partenza, la Roma non vede alcuna luce alla fine di questo tunnel in cui si è cacciata. Colpa di tutti: giocatori sopravvalutati, dirigenza poco lungimirante, presidenza silente, e un allenatore che non riesce ad essere un valore aggiunto di una squadra con mille problemi.

Per uscire da questa situazione non ci sono altre strade se non quella di ricominciare a vincere nonostante le palesi difficoltà. Hellas Verona, Salernitana e Cagliari: serve fare filotto per rimettere le cose a posto. Non sarà semplice, ma non è nemmeno impossibile. Intanto il credito dei tifosi sembra essere esaurito: “Fuori le palle”, il coro alzato ieri sera dal settore ospiti. Per citare il saggio Belotti, questa Roma non è abbastanza per loro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini