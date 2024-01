MILAN-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra sconfitta per la Roma, battuta per 3 a 1 dal Milan a San Sira. L’aria in casa giallorossa si fa ancora più pesante, ora la squadra scende al nono posto in classifica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare i rossoneri nel match valido per la ventesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Sul gol di Adli poteva forse fare meglio, su quelli di Girou e Theo non ha colpe. Qualche imprecisione sui rinvii col piede, ma anche qualche buona parata.

Kristensen 4,5 – Palesa limiti evidenti nel ruolo di centrale difensivo, emblematica la chiusura allegra su Adli sull’1 a 0.

Mancini 6 – Gioca menomato in una posizione a lui poco congeniale, e lo fa con la solita abnegazione. Costretto al cambio all’intervallo. Dal 46′ Pellegrini 6 – Si guadagna un rigore, che però preferisce non calciare, e prova a impegnare Maignan con due conclusioni dal limite ma non sempre in modo efficace.

Llorente 5 – In calo. Sembra quasi non trovarsi più a suo agio nel ruolo di braccetto di sinistra. Dall’81’ Huijsen sv.

Celik 5 – Il turco ci mette impegno e anche spinta, ma i limiti tecnici sono lampanti. Dall’81 Zalewski sv.

Cristante 5,5 – Non male quando gioca a centrocampo, decisamente peggio quando si sposta in difesa.

Paredes 5,5 – Si schiaccia troppo nell’area giallorossa in occasione del gol di Adli. Sbaglia un’occasione ghiotta con un destro che non inquadra la porta. Il rigore realizzato, inutile ai fini del risultato, non gli basta a salvare la prestazione.

Bove 6 – Anche lui non perfetto nella scelta del posizionamento in occasione del vantaggio rossonero. Ma la sua generosità in mezzo al campo è evidente.

Spinazzola 5,5 – Prova più volte a sfondare sulla sua fascia di competenza, ma i suoi cross finiscono sempre preda degli avversari.

El Shaarawy 5 – Evanescente, fumoso, inconsistente. Dal 61′ Belotti 5,5 – Si batte, ma manca la qualità.

Lukaku 4,5 – Si lamenta con tutti i compagni di squadra. Nervoso, forse scontento, gioca forse la sua peggior partita da quando è alla Roma.

JOSE’ MOURINHO 5 – La squadra di oggi palesa una mediocrità preoccupante. L’impegno c’è stato, ma i limiti tecnici e le assenze pesanti rendono la missione del tecnico quasi impossibile. E anche lui non sembra in grado di trovare soluzioni efficaci nell’emergenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini