Mourinho ora rischia davvero: col Verona si gioca la panchina. De Rossi possibile traghettatore fino a giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il ko di San Siro riapre la crisi dentro la Roma, con la panchina di Josè Mourinho di nuovo traballante. Il nono posto in classifica non è accettabile per i Friedkin, che ora valutano di cambiare in corsa.

Lo scrivono un po’ tutti i giornali oggi in edicola. Gli spifferi che arrivano da Trigoria sono questi: in caso di passo falso anche contro il Verona in casa, per il portoghese potrebbe arrivare l’esonero da parte della proprietà americana.

Sabato prossimo all’Olimpico si preannuncia una gara ad altissima tensione: l’Hellas è in piena lotta per non retrocedere, e dopo la vittoria di sabato contro l’Empoli il morale in casa gialloblu è tornato alto. La Roma invece è a pezzi: oltre a Smalling, Ndicka, Aouar, Renato Sanches, Kumbulla, Azmoun e Abraham, Mourinho dovrà fare a meno anche di Mancini e Cristante, squalificati. Praticamente, tolte le fasce, una squadra intera.

Ma la Roma deve reagire e portarsi a casa i tre punti a ogni costo. Un altro ko potrebbe essere fatale a Mourinho, con i Friedkin che già in queste ore stanno facendo riflessioni sulla guida tecnica del club. Un cambio in corsa non è escluso: Daniele De Rossi è il nome fatto ieri da Sportmediaset e oggi da La Repubblica. Sarebbe l’ex capitano giallorosso l’indiziato numero uno come possibile traghettatore della squadra fino a giugno in caso di esonero di Mourinho.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Sportmediaset