“ON AIR!” – CORSI: “Società allo sbando, la situazione è drammatica”, CIARDI: “In arrivo il nuovo ds che spazzerà via chi della Roma non può più parlare”, AGRESTI: “Mourinho? Non escludo niente”, LO MONACO: “De Rossi potrebbe risolvere diversi problemi”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Belotti ha detto cose interessanti, ma non dovrebbe essere lui a parlare in un momento del genere. Alla luce di quanto può succedere l’anno prossimo, se diamo per persa questa stagione, io il Gallo me lo tengo. Perchè senza Champions andranno via Azmoun, Lukaku, forse Dybala, e allora io me lo tengo… La partita di ieri? Non riesco nemmeno ad arrabbiarmi. La Roma è una squadra modesta, mediocre, che più di quello non riesce a fare. Gioca Zalewski, Spinazzola, Celik, Karsdorp o Kristensen, non cambia niente… Ieri a fine partita c’è stato un confronto molto lungo tra squadra e allenatore, e da quello che emerge ieri Mourinho avrebbe messo in discussione il suo ruolo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se non ce la facciamo a battere il Verona, Salernitana e Cagliari andiamo tutti a casa. Ma io sono ancora ottimista, e vi aspetto tutti il 26 febbraio… Il difensore? Se ci mancano Smalling e Ndicka, partiamo sempre con l’handicap perchè non puoi giocare sempre con i fuori ruolo, e questo lo paghiamo. Partiamo sempre sotto, e questo non è facile. Ieri però, a differenza del derby, qualcosa ho visto. E vedendo il calendario, può battere 5 delle prossime 6 squadre. Mourinho? Cacciarlo sarebbe anche peggio, ma se dovesse toppare una delle prossime mi pare inevitabile…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Quella della Roma mi sembra veramente un’agonia. Guardando più a lungo termine la mia grande speranza è che siccome il campionato italiano è depresso e deprimente per valori tecnici, e lo dimostra il fatto che sei ancora a cinque punti dalla Champions, non servirà tantissimo per risollevare le sorti sportive della Roma. L’importante è che scelgano gli uomini giusti e che facciano scelte pragmatiche di calcio nostrano, e che non vadano in giro a fare scelte esotiche che poco sono attinenti con la nostra realtà…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il Verona è una squadra che gioca a pallone su tutti i campi, contro la Fiorentina a Firenze ha perso immeritatamente, è andata a Milano ed è andata vicina a pareggiarla all’ultimo minuto…è una squadra che verrà qui all’Olimpico a giocarsela, a maggior ragione contro una Roma che è in difficoltà. Sanno che contro una squadra in crisi ci può stare che dopo 20 minuti qualche fischio potrebbe arrivare, e sanno che possono mettere paura alla Roma… Mourinho negli spogliatoi ieri? Secondo me ha fatto i complimenti alla squadra, il Milan è nettamente più forte, ai ragazzi ieri che potevi dirgli…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini ieri doveva presentarsi ai microfoni e dire che la colpa era solo della squadra, ma nessuno ha avuto le palle di parlare. E poi chi ha deciso di far parlare Belotti? La società? Ma la società chi è? La Lazio ha Lotito, che quando si diceva “Sarri out”, è andato davanti alle telecamere a dire che i tifosi potevano fare quello che volevano, ma che l’allenatore rimaneva lui. La Roma è l’unica società in crisi nera in cui non parla nessuno, dove l’allenatore non ha contratto, il gm non ci sta più, e i giocatori sono in scadenza. E’ una società allo sbando, fine. La colpa datela a chi volete, ma la partita ieri l’avete vista? Io sì, e pure bene. La situazione è drammatica…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Oggi abbiamo scoperto che nessuno avrebbe mai voluto Mourinho alla Roma e che tutti lo avrebbero mandato via dopo due mesi…gente che un altro po’…non dico quello che gli avrebbe fatto a Mourinho per un occhiolino in conferenza o per un’intervista esclusiva…Perchè prima parlare bene di Mourinho significava guadagnarsi like, ora invece significa essere dei poveri scemi. “Ma che non lo avevate capito che Mourinho era bollito?“…ma come, fino all’altro giorno stavate inginocchiati…diciamo a pregarlo, mettiamola così, e ora invece… Questa sarà indiscutibilmente la settimana del nuovo dirigente della Roma che verrà annunciato, che verrà presentato con un comunicato, e che spazzerà via chi della Roma non può parlare, perchè l’attuale gm che ha rassegnato le dimissioni della Roma non può parlare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “I percorsi degli allenatori qui a Roma sono tutti molto simili: c’è una prima fase estremamente positiva in cui il tecnico viene visto come il salvatore della patria, e poi inizia la discesa che è irrefrenabile e che si conclude con la cacciata dell’allenatore. E si ricomincia. E’ una giostra che riparte, mentre i problemi della Roma rimangono gli stessi: una società strutturata e diretta male. E i giocatori non vengono mai responsabilizzati. Finchè non cambierà una certa mentalità in seno alla società, noi resteremo sempre la vigna dei cojoni: vengono qua, si fanno i loro percorsi, poi se ne vanno e noi restiamo qua con i nostri problemi. L’allenatore diventa il cretino di turno incapace di allenare, se ne va, e riparte la giostra…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Per me l’esonero di Mourinho non è una soluzione ai problemi della Roma. Io non ho raccolto elementi per dire che potrà essere esonerato, ma oggi può essere una lunga giornata. Andare a cambiare oggi ti spingerebbe a incassare una serie di no da altri allenatori. L’unico allenatore vero libero oggi è Conte, che non accetterebbe mai. Quindi o hanno già un accordo con qualcuno, oppure è oggettivamente difficile. Sui nomi del futuro, io prenderei seriamente in considerazione il nome di De Rossi, pur sapendo i rischi che si potrebbero correre. Per me Daniele De Rossi sarà un grande allenatore, e in una situazione di questo tipo potrebbe risolvermi diversi problemi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La situazione dentro la Roma è molto brutta. La prossima partita verrà giocata senza Mancini e Cristante, due calciatori fondamentali della squadra. I valori non possono essere questi. Col Milan ci puoi perdere, ma contro le grandi hai vinto solo contro il Napoli, e in più ci aggiungi anche il ko nel derby di coppa Italia. In Europa League la Roma è arrivata dietro al Servette (era lo Slavia Praga, ndr), e in campionato era 21 anni che non faceva così pochi punti. Che la Roma abbia una rosa così modesta francamente non ci credo… Mourinho? Bisognerebbe entrare nella testa dei Friedkin, che però non concedono spiragli. Io non escludo niente, loro ci hanno abituato a sorprenderci…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri la Roma non ha giocato la peggior partita della stagione, ma ha messo in mostra i limiti peggiori dei suoi giocatori. Stavolta non possiamo dire che la solita cosa sul fatto che la Roma non ha giocato, la prestazione c’è stata, anche se il risultato è minimo. La squadra ha tante assenze, i risultati non arrivano, il nervosismo dilaga. La Roma è in crisi… Se ha senso continuare con Mourinho? Non è nemmeno da porsi questa domanda, e lo dico io che critico Mourinho per il gioco che non c’è. Ma ora sostituirlo con un altro allenatore non ha senso, a parte che hai ancora l’Europa League dove poter fare bene. Mandare via Mourinho, che non è un allenatore normale, sarebbe un errore. Bisogna andare avanti con lui fino a fine stagione, ma poi in estate non ho dubbi sul fatto che si cambierà allenatore…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Lazio ha la sensazione di un club dove qualcuno controlla e presenzia, nella Roma non è così. I Friedkin hanno deciso di iniziare la stagione con un ds e un allenatore in scadenza. Noi per mesi non abbiamo parlato di altro che del rinnovo di Mourinho, e questo è stato un problema. Ora sembra tutto nero, ma la cosa incredibile è che resti a 5 punti dalla zona Champions, e ora hai Verona, Salernitana e Cagliari e tra tre settimane la classifica potrebbe essere diversa. Ma i problemi rimarrebbero… Mourinho? Penso che possa risollevarsi, ma non è questo il problema. La critica è sull’identità della squadra: è moscia, gioca spesso sui nervi, ha diverse problematiche tecniche, e non ha anima. E poi questa è una squadra piena di prestiti, di giocatori che sanno che l’anno prossimo non ci saranno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è in crisi, anche mentale. La squadra dà l’idea di rinunciare, di essere in difficoltà a ritrovare entusiasmo e soluzioni. Io non saprei dire quale sarebbe la soluzione migliore, se mandare via l’allenatore o se sperare nel calendario. Ma la situazione è molto delicata…”

