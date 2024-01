Calciomercato Roma, Cherubini resta e rinnova: ecco perchè è saltato l’affare con la Juve

NOTIZIE AS ROMA – Luigi Cherubini resta alla Roma. Saltato definitivamente l’affare con la Juventus, che fino a qualche giorno fa sembrava certo.

L’attaccante della Primavera non si trasferirà in bianconero a causa di una cisti al ginocchio che ha fatto saltare l’affare. Il giocatore si opererà nei prossimi giorni nella Capitale.

Cherubini non solo non lascerà Trigoria, ma resterà ancora giallorosso con il club che gli ha dato pieno supporto: per lui in arrivo un rinnovo di contratto. A riferirlo è Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo.