Calciomercato Roma, offerta di 8,5 milioni del Flamengo per Vina: parti vicine all’accordo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Accelerata per il trasferimento di Matias Vina dalla Roma al Flamengo in queste ore. Emissari del club brasiliano si trovano nel vecchio continente per trattare l’affare con i capitolini.

La proposta presentata a Pinto è di circa 8-8,5 milioni di euro tra parte fissa (7 milioni) e bonus. Il gm ne chiedeva 10 per lasciar partire l’uruguaiano, ma sembra disposto ad accettare la nuova offerta del club sudamericano.

Parti al lavoro per chiudere, con il Sassuolo diretto interessato: Vina infatti si trova attualmente in prestito al club neroverde, e avrebbe diritto a un indennizzo nel caso di interruzione anticipata del trasferimento temporaneo del terzino.

Fonte: Gianlucadimarzio.com