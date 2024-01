PRIMAVERA, Bologna-Roma: 0-2. Bah e Mlakar portano i giallorossi a meno uno dalla vetta

ULTIMA NOTIZIE AS ROMA – Bella e convincente affermazione della Roma Primavera di Federico Guidi, vittoriosa sul campo del Bologna questo pomeriggio col punteggio di 2 a 0.

In rete il giovane trequartista gambiano Bah, classe 2007, nel primo tempo con un piatto destro all’angolino. Lo stesso Bah colpirà poi un palo nella ripresa. Quindi è Mlakar a chiudere i conti di testa su cross dalla destra di Marazzotti.

I giallorossi però rischiano di impiccarsi la partita restando in dieci subito dopo il raddoppio per un doppio cartellino giallo allo stesso Marazzotti, ma la difesa regge anche grazie a un paio di ottimi interventi di Marin.

La Roma si porta a casa i tre punti che le permettono di raggiungere il secondo posto in solitaria, a meno uno dall’Inter capolista. Da segnalare l’assenza di capitan Cherubini, che dovrà operarsi al ginocchio per una cisti, e la presenza in panchina del nuovo acquisto Kevin Zefi.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA (4-3-2-1): Pessina; Carretti, De Luca (78′ Mangiameli), Svoboda, Baroncioni (85′ Mukelenge); Byar, Hodzic, Rosetti; Cesari, Ravaglioli(68′ Tonin); Ebone.

A disp.: Gasperini, Menegazzo, Idaro, Mercier, Lai, Beruschi, Brighi.

All. Luca Vigiani

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Graziani (59′ Golic), Vetkal, Bah; Marazzotti, Mlakar (59′ Misitano), Mannini.

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Ienco, Chesti, Zefi, Nardozi, Ivkovic, Levak

All. Federico Guidi

Ammoniti: D’Alessio (ROM), Marazzotti (ROM), Carretti (BOL), Rosetti (BOL).

Espulsi: Marazzotti (ROM).

RETI: 3′ Bah, 52′ Mlakar.