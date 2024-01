Rete Sport: “Mourinho pronto a fare un passo indietro dopo il confronto di ieri con la squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità importante quella che emerge dopo il confronto tra Josè Mourinho e la squadra al termine della partita persa ieri sera con il Milan a San Siro.

L’allenatore, squalificato, era presente in tribuna e dopo aver assistito alla sconfitta per 3 a 1 contro i rossoneri è sceso negli spogliatoi per parlare alla squadra. Stando a quanto racconta questa mattina Rete Sport, il confronto tra tecnico e calciatori è stato piuttosto lungo.

La novità più rilevante è che, stando alle informazioni in possesso dell’emittente radiofonica, Josè Mourinho avrebbe detto alla squadra di essere pronto a fare un passo indietro visto che i suoi stimoli inviati ai ragazzi sembrano non essere più recepiti dal gruppo.

Lo Special One dunque sarebbe addirittura pronto a dimettersi qualora dovesse accorgersi di non riuscire più a incidere sulla testa e sulle gambe dei suoi calciatori. La proprietà intanto continua le sue riflessioni sul futuro tecnico del club, ma viste le difficoltà finanziarie difficilmente potrebbe permettersi di esonerare Mourinho.

Fonte: Rete Sport