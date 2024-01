CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 15 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – FLAMENGO IN EUROPA PER VINA – Il Flamengo continua il pressing su Vina (26), terzino della Roma in prestito al Sassuolo. Il club brasiliano punta ad abbassare il presso richiesto da Pinto, che però sembra inflessibile sui 10 milioni, considerando che bisognerà pagare un indennizzo agli emiliani. (Il Tempo)

Ore 10:30 – CHERUBINI ALLA JUVE, TUTTO SALTATO (PER ORA) – Niente Juventus. Luigi Cherubini (20), talento della Roma Primavera sarà costretto a rimanere nella Capitale per motivi personali, abbandonando l’offerta della Juventus. Possibile che in giornata sia il club a fare chiarezza sui motivi che hanno fatto saltare il trasferimento. Per ora, però, tutto saltato. Da capire se definitivamente o momentaneamente. (Corrieredellosport.it)

Ore 9:20 – SOYUNCU SOLO SE PARTE SANCHES – La Roma aspetta gli ultimi giorni di mercato per provare a chiudere il prestito di Clagar Soyuncu (27), ma la cessione di Vina non basterebbe: serve liberare un posto in rosa. Si lavora alla partenza di Sanches prima della fine di gennaio. (Il Tempo)

