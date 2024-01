Arriva Friedkin: oggi Dan a Trigoria. Mourinho non rischia, si decide il nuovo ds

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se è vero che l’occhio del padrone ingrassa il cavallo, la presenza di Dan Friedkin a Trigoria potrebbe servire a ridare quella scossa alla squadra che deve dare subito risposte dopo i ko contro Lazio in Coppa Italia e Milan in campionato.

Ed è per questo che il presidente della Roma è volato nella Capitale e oggi sarà di nuovo presente al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove Mourinho e i suoi ragazzi cominceranno a preparare la delicatissima partita di sabato pomeriggio contro il Verona.

L’arrivo di Friedkin nel quartier generale giallorosso non porterà a cambiamenti radicali nella guida tecnica del club: Mourinho non rischia la panchina. Non ancora. Quella che gli è stata data sembra infatti essere una fiducia a tempo, nell’attesa di vedere se la Roma sarà in grado di sfruttare il calendario favorevole per rimettere la barra a dritta.

E se l’allenatore resta al momento al suo posto (Mou nello spogliatoio di Milano ha rincuorato la squadra), le novità potrebbero arrivare molto presto sul fronte del direttore sportivo: sono ore calde, la scelta dovrebbe arrivare a giorni. Anche per questo Dan Friedkin ha scelto di tornare a Roma. L’annuncio del nuovo ds dirà molto della strada che i texani vorranno intraprendere del prossimo futuro giallorosso.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo