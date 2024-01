La Gazzetta dello Sport sponsorizza De Rossi: “Soluzione perfetta, sarà il più grande allenatore della storia romanista”

NOTIZIE AS ROMA – Mourinho out, De Rossi in. E’ la soluzione che la Gazzetta dello Sport caldeggia senza mezzi termini oggi per risolvere i guai della Roma, alle prese con una crisi aperta dal ko nel derby di Coppa Italia e dal 3 a 1 di San Siro.

“Roma, Mourinho divide. L’ideale è De Rossi”, titola il quotidiano in prima pagina, sottolineando come i Friedkin abbiano dei grossi dubbi su Mourinho e stiano pensando di cambiare subito guida tecnica.

“Trucchi e conigli non bastano più. Mourinho s’inventa con i texani un colpo di genio napoleonico o si passa ad altro. Domani, o forse già oggi. La soluzione? Solo una. Daniele De Rossi. Solo lui può ribaltare la storia Mourinho, la sua ambigua grandezza, tenendo accesa la fiamma“, si legge nell’articolo a firma di Giancarlo Dotto.

Il giornalista poi incorona l’ex centrocampista giallorosso con una previsione sulla quale forse Daniele dovrebbe fare i dovuti scongiuri: “È scritto: sarà il più grande allenatore della storia romanista”.

Fonte: Gazzetta dello Sport