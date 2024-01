La Repubblica: “Friedkin chiama Conte, l’allenatore prende tempo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se per La Gazzetta dello Sport sarebbe Daniele De Rossi la scelta perfetta per il dopo Mourinho, per La Repubblica (G. Cardone) è Antonio Conte l’uomo che i Friedkin vorrebbero per il futuro del club capitolino.

La proprietà, scrive oggi il quotidiano, è decisa a cambiare e si è orientata verso l’ex allenatore di Juventus e Inter, tanto che ci sarebbero già stati contatti diretti. Conte, per ora non ha accettato l’offerta della Roma, ha preso tempo, le variabili sono tante e le valutazioni necessarie: l’ultimo mercato dei giallorossi impone delle riflessioni.

L’allenatore ha bisogno di garanzie, non si accontenta di promesse. Al momento la proprietà deve sciogliere la riserva anche sul prossimo direttore sportivo, quello che raccoglierà l’eredità di Tiago Pinto, normale che un top manager voglia aspettare e capire il nuovo progetto.

I Friedkin, tra l’altro, non hanno abbandonato la pista legata a Xabi Alonso, tra i migliori (giovani) maestri del gegenpressing. Ma l’ex centrocampista del Real Madrid ha un contratto fino al 2025 col Bayer e al momento non ha aperto spiragli.

Fonte: La Repubblica