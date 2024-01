Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore della Roma. Mangiante: “E’ fatta”. L’ex capitano entusiasta, a breve l’annuncio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ Daniele De Rossi il favorito numero uno a prendere il posto di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Lo rivela l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter.

L’ex capitano giallorosso, che al suo attivo ha una sola esperienza come allenatore (finita male) alla Spal, è il nome in cima alla lista dei texani per guidare la squadra giallorossa fino a fine stagione.

La decisione di esonerare con effetto immediato Josè Mourinho è stata presa dai proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, dopo i deludenti risultati stagionali della squadra in questa terza stagione sotto la guida del tecnico portoghese.

