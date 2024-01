“ON AIR!” – CIARDI: “L’esonero ha sorpreso tutti, anche Mourinho”, PRUZZO: “Ora i giocatori dimostrino che la colpa era dell’allenatore” JURIC: “La Roma si gioca tutto nelle prossime ore”, ROSSI: “Adesso in 70mila allo stadio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono dispiaciuto per l’esonero di Mourinho, perchè quando un allenatore viene esonerato significa che la squadra va male. Se fosse De Rossi l’allenatore, ora allo Stadio non ne voglio vedere 60mila, ne voglio 70mila… Adesso più che mai la Roma ha bisogno di compattezza, e se c’è un personaggio che può ricompattarci quello è lui. Spero che sia lui a riportarci nella giusta direzione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La soluzione del traghettatore andrebbe in conflitto con quello che dichiarano i Friedkin nel comunicato: “Vogliamo raggiungere l’obiettivo adesso“. Se prendi De Rossi, non so se lo raggiungi l’obiettivo, al di là dell’affetto…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “A me Friedkin sta bene così, voi fate come vi pare…Quando lui prende l’aereo e prende Lukaku quello non è comunicare? L’unico errore che ha fatto è stato programmare una Roma di un certo tipo e prendere un allenatore che vuole l’instant team. C’è stato un eccesso di entusiasmo ed è stato preso il tecnico meno adatto, e quello è stato un errore…”

Marco Juric (Rete Sport): “Con De Rossi metti un uomo della società e dei tifosi che deve solo accompagnare la squadra alla fine della stagione cercando di non cadere nel baratro e mettendo i giocatori davanti alle proprie responsabilità. Ora ti serviva una persona che non venisse mangiata dai tifosi, e che abbia la personalità per sostituire Mourinho… Conte? E’ l’unico libero. Quelli che la Roma ha contattato con Lina (Souloukou, ndr), perchè lei è da settimane che parla con altri allenatori, sono tutti presi. Poi magari saranno liberi a giugno. In questo momento la Roma non ha ds né allenatore, ecco perchè questa proprietà si gioca tutto in queste ore. Ora si riavvicina in maniera pesante Ricky Massara come prossimo ds…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Con Conte i Friedkin farebbero mediaticamente una mossa simile a quella di Mourinho di tre anni fa, ma io penso che Conte non accetterebbe mai la Roma, specie adesso…io non ci credo. La società fa una scelta pesantissima esonerando Mourinho, anche contraria forse alla maggioranza dei tifosi, però è una scelta che deve chiamare a cascata una ricostruzione sportiva veloce. Alcuni direttore sportivi avvicinati, da quello che so io, non avrebbero accettato la Roma fino a quando Mourinho non sarebbe stato esonerato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “I Friedkin sanno a cosa vanno incontro, esonerare Mourinho ha un peso e sanno quanto la tifoseria gli era attaccata. A me calcisticamente non piaceva, ma ha combattuto per la Roma. Ora la società deve presentarsi con progetti importanti. Io spero che non vengano fatti passi indietro, di tornare a tre o quattro anni fa…L’anno scorso la Roma ha fatto una finale di Europa League, due anni fa ha vinto una Conference, hai preso Lukaku e Dybala, io spero che non si torni indietro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin ha fatto una mossa eclatante, importante, che farà contento chi ha insultato Mourinho. Ma a noi ci deve interessare il futuro della Roma, la Roma resta e noi siamo tifosi della Roma. In questo momento penso che i nomi in ballo siano due: Antonio Conte o Daniele De Rossi. Due situazione diverse, che però farebbero attendere eventuali contestazioni. Io ero convinto che Mourinho sarebbe andato via a fine anno, c’era un conflitto enorme tra le due parti. Ora vedremo cosa farà la squadra: chi arriva arriva, magari le prime due partite le fanno bene. Ma poi alla lunga si vedrà come va a finire. Se c’è una rivolta interna dentro la squadra, poi ti mandano via… Ora se Karsdorp comincia a fare cross, se Dybala non si fa più male, se Sanches non si fa più male, Smalling torna a fare il difensore, allora la Roma potrebbe anche tornare a essere una squadra da quarto posto…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): ” La notizia dell’esonero di Mourinho ha sorpreso anche lo stesso allenatore. Tutti i quotidiani oggi andavano in una direzione, praticamente tutti riportavano che l’allenatore aveva incassato la fiducia a tempo, e invece i Friedkin hanno sorpreso tutti. Ora vediamo di capire che soluzione verrà presa, si parla di De Rossi come nuovo allenatore… Ora arriva de Rossi perchè ci sono Verona, Salernitana e …gli faccio un grosso in bocca al lupo, perchè non ne ha bisogno, e spero che non abbia tra i piedi Tiago Pinto. Vi prego, trovate un dirigente vero, che difenda la Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mourinho esonerato, decisione dei Friedkin. Evidentemente il presidente pensa che gli obiettivi non sono più raggiungibili e ha scelto di comunicare a Mourinho la decisione. Ora si sta parlando con De Rossi, che evidentemente ha intenzione di accettare. Si parla di contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo in base ai risultati: io spero che non sia così, perchè chiunque arrivi adesso deve avere una fiducia non a tempo, deve poter impostare un progetto nuovo. Così significa bruciare solo De Rossi…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Se la Roma davvero chiama ora Daniele De Rossi, rischia di rovinarlo. Il prossimo anno con un’altra gestione sportiva e un nuovo progetto può anche andare bene, ma farlo venire ora al posto di Mourinho vorrebbe dire bruciarlo. E De Rossi non se lo merita…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’esonero di Mourinho è sorprendente, ma fino a un certo punto. Grande atto di coraggio dei Friedkin, stare dietro la figura molto potente di Mourinho sarebbe stato molto più comodo, e invece loro ci mettono la faccia. Ora o prendono un allenatore per arrivare a fino stagione e vedere come va, o hanno in mano qualcosa di grosso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tutti sapevamo che Mourinho a fine stagione non sarebbe stato confermato. Io ho sempre avuto il sospetto che tutte queste richieste per lui non ci fossero, e per questo voleva rimanere alla Roma. Lui dopo il ko nel derby non aveva più tutti i tifosi dalla sua parte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La situazione evidentemente non poteva stare più in piedi. Questa è la regola del calcio, Mourinho sembrava intoccabile, ma ci sono delle cose che non vanno sottovalutate come una squadra che non ha reazioni. Fino a quando è riuscito a tenere in piedi il fuoco dei suoi ragazzi, ok, ma quando viene meno anche questo è opportuno cambiare. Ora però anche i calciatori devono dimostrare di essere dei professionisti e dimostrare che la colpa era dell’allenatore. Altrimenti non si salva più nessuno…”

Redazione Giallorossi.net