Calciomercato Roma, Di Marzio: “Mitchell e Vivell i due candidati forti dei Friedkin per il ruolo di ds”

NOTIZIE AS ROMA – Giorni di grandi cambiamenti dentro la Roma. Con l’addio di Tiago Pinto, annunciato qualche giorno fa con un comunicato ufficiale, adesso il club è alla ricerca anche di un direttore sportivo. E la proprietà dei Friedkin ha avviato i primi contatti con alcuni dirigenti.

Ci sono stati degli incontri con Paul Mitchell e Christopher Vivell, due candidati forti per assumere la carica di nuovo ds della Roma. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti.

Il primo ha lavorato nel Lipsia, nel New York Red Bulls e nel Red Bull Bragantino, per poi ricoprire il ruolo di consulente per il Cercle Brugge ed è stato Direttore Sportivo del Monaco per due anni, fino al 2022. Il tedesco invece ha esperienze con il Salisburgo e con il Chelsea.

I due dirigenti non sarebbero però gli unici in corsa per la carica di prossimo direttore sportivo. La pista esotica sembra essere ancora quella più battuta dalla proprietà americana. L’annuncio dovrebbe arrivare a giorni.

Fonte: Gianlucadimarzio.com