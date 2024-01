AL SHABAB-ROMA 1-2: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata da pochi minuti l’amichevole in terra saudita della Roma di Daniele De Rossi, disputata questa sera all’Al-Awwal Stadium di Riyad contro l’Al Shabab.

La compagine araba, undicesima nel proprio campionato, è stata battuta dai giallorossi con il punteggio di due a uno: decidono i gol di Joao Costa e Lukaku, entrambi realizzati nella ripresa. Per i padroni di casa in rete Carrasco su punizione.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Zero infortuni – La vera grande nota lieta di questa amichevole è che nessuno dei nostri si è fatto male nel corso dei 90 minuti di match.

Joao Costa – Il giovane attaccante brasiliano gioca una partita positiva, impreziosita da un bel gol. Acerbo, ma ha qualità da coltivare.

Svilar – Bella prestazione del portiere serbo, che forse meriterebbe maggior considerazione in vista del dopo Rui Patricio.

Il timbro di Lukaku – Vuole sempre segnare, anche contro l’Al Shabab, in una partita che non conta nulla. E lo fa, a modo suo.

La “lezione” del mister a Pisilli – Il giovane centrocampista è stato catechizzato da De Rossi che, al momento dell’uscita dal campo, lo ha ripreso spiegandogli con enfasi i movimenti che avrebbe dovuto fare in campo.

FLOP DEL MATCH

La trasferta saudita – In cima ai flop ci va di diritto la lunga trasferta in Arabia per motivi unicamente economici, ma il viaggio rischia di incidere sulla condizione della squadra a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Salernitana.

Il primo tempo – 45 minuti decisamente soporiferi, privi di qualsiasi contenuto tecnico apprezzabile.

Il direttore di gara – Direzione arbitrale a tratti dilettantistica del fischietto saudita, con alcune decisioni che hanno fatto inorridire più di qualche giocatore romanista (e non solo).

Giallorossi.net – G. Pinoli

