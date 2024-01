(LIVE!) AL SHABAB-ROMA: 0-1 (54′ Joao Costa). Il giovane brasiliano sblocca il match su assist di Zalewski

AS ROMA NEWS – Amichevole in terra saudita per la Roma, che questo pomeriggio alle ore 17:45 italiane (le 19:45 locali) affronterà l’Al Shabab all’Al-Awwal Park di Riyad.

Per i giallorossi, privi di diversi calciatori tra cui Dybala, è un test che servirà a mister De Rossi per mettere a punto i nuovi meccanismi che sta cercando di imprimere nella squadra.

Vi lasciamo al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale, al termine del match il top e flop con gli aspetti migliori e peggiori di questo test amichevole.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

54′ – GOL DELLA ROMA! JOAO COSTA! Cross dalla sinistra di Zalewski che pesca l’attaccante brasiliano sul secondo palo, il destro del giocatore in spaccata batte il portiere avversario.

46′ – Si riparte, dentro Pagano al posto di Golic. Cristante si sposta in difesa accanto a Llorente.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Al Shabab-Roma. Partita povera di contenuti tecnici e con poche occasioni. Le uniche chance per passare le hanno avute i giallorossi, prima con Belotti e poi con Joao Costa, ma il risultato non si sblocca.

45′ – Celik prova il destro dal limite, palla che esce non di molto.

43′ – OCCASIONE ROMA! Joao Costa in area controlla col sinistro e calcia col destro sul primo palo, grande risposta del portiere avversario che manda in angolo.

36′ – Punizione di Paredes che esce di poco sopra la traversa.

33′ – Ammonito Golic che trattiene Carrasco dopo essere stato saltato.

31′ – Joao Costa non riesce a impattare correttamente su cross di Zalewski dalla sinistra, palla sul fondo.

25′ – Belotti di testa manda alto su cross di Celik dalla destra.

23′ – Conclusione di Carrasco verso la porta giallorossa, attento Svilar che blocca.

21′ – Intervento a dir poco scomposto del portiere avversario in uscita su Belotti, ben al di fuori della propria area, fin sulla trequarti di campo. Il Gallo resta atterra dolorante.

9′ – OCCASIONE ROMA: Belotti entra in area di rigore, spostato a sinistra, il Gallo conclude col sinistro che esce di poco sul secondo palo.

2′ – Confermata la difesa a quattro, con Celik a destra e Kristensen a sinistra. Zalewski esterno alto a sinistra, con Joao Costa a destra.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Al Shabab-Roma.

AL SHABAB-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

AL SHABAB: Al Absi; Al Yami, Al Sharari, Santos, Al Harbi; Al Qahtani, Cuellar, Kanabah; Bahebri, Al Sadi, Carrasco. All.: Biscan.

A disp: –

ROMA: Svilar, Celik, Llorente, Golic, Kristensen, Pisilli, Paredes, Cristante, Joao Costa, Belotti, Zalewski. All. De Rossi.

A disp: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Reale, El Shaarawy, Bove, Pellegrini, Vetkal,Mannini, Lukaku, Misitano, Nardozi, Mlakar.

Giallorossi.net – G. Pinoli