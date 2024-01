CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 24 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – MASSARA ANCORA IN CORSA PER IL RUOLO DI DS – Non è del tutto sfumata la candidatura di Ricky Massara per il ruolo di nuovo ds. I favoriti restano Mitchell e Vivell, con i quali sono stati fatti già diversi e colloqui. Ma l’ex direttore sportivo giallorosso resta in corsa e si è detto pronto a tornare alla Roma nonostante la difficoltà della sfida. (La Repubblica)

Ore 10:00 – ACCELERATA PER ANGELINO DEL LIPSIA – Accelerata improvvisa della Roma per Angelino (27), terzino sinistro del Lipsia attualmente in prestito al Galatasaray. Accordo raggiunto col giocatore, ora si tratta…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – BARONE: “IKONE’ NON ANDRA’ ALLA ROMA” – Joe Barone, dg della Fiorentina: “Ikoné non andrà alla Roma, resta con noi“. Sfuma lo scambio con Belotti.

Ore 9:05 – VINA AL FLAMENGO, LE CIFRE DEFINITIVE – Matias Vina (26) al Flamengo, tutto fatto: alla Roma 8.1 milioni di euro, più 1 di bonus così suddiviso: 500 mila euro per la Libertadores, 500 mila per il Brasilerao. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter.

Ore 8:45 – BERNARDESCHI SI OFFRE ALLA ROMA – Federico Bernardeschi (29) vuole tornare in Italia e ora si offre alla Roma, a caccia di un esterno destro di piede mancino da alternare a Dybala nel 4-3-3 di De Rossi. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – IKONE’-BELOTTI IN STALLO – Fase di stallo nell’affare tra Roma e Fiorentina per lo scambio Belotti (30) – Ikonè (25): parti al lavoro per capire come risolvere i problemi legati alla differenza di ingaggio tra i due. Ma la trattativa va avanti. (Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport)

