Calciomercato Roma, Angelino si avvicina in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Trattativa vicina alla chiusura

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Improvvisa accelerata della Roma per José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angelino, terzino sinistro spagnolo di 27 anni.

Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, il club capitolino ha già raggiunto un accordo con il calciatore del Lispia, attualmente in prestito al Galatasaray, e ora sta trattando con i tedeschi per chiudere l’affare.

La formula su cui la Roma sta lavorando è un prestito con diritto di riscatto. Angelino è un terzino mancino più bravo in fase di spinta che non in quella difensiva: fisico minuto (169 centimetri), ottimo cross e abile nel dribbling, lo spagnolo può ricoprire anche il ruolo di esterno alto a centrocampo.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto racconta Tuttomercatoweb.com, si avvicina la fumata bianca per Angelino, con il diritto di riscatto che sarà fissato a 5 milioni di euro.

