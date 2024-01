Capello: “Mourinho licenziato nello spogliatoio, non si fa. Gli americani non hanno rispetto dei propri dipendenti”

AS ROMA NEWS – Fabio Capello è tornato a parlare dell’esonero di José Mourinho, intervistato dall’edizione odierna di Marca. Queste le parole dell’ex allenatore giallorosso al quotidiano spagnolo.

“Non c’è rispetto, hanno fatto lo stesso con Paolo Maldini. Puoi licenziare qualcuno, perché il mestiere di allenatore comporta il rischio di andarsene in qualsiasi momento e te lo assumi. Ma poi non vedi l’ora di andare negli spogliatoi per dire a Mourinho che non è più l’allenatore della Roma o a Maldini che non è più il direttore sportivo del Milan. Per favore!

Vieni, parliamo con calma e poi decidi tu cosa vuoi. Questo è rispetto per me, questa è educazione. Ma questo non accade solo nel calcio. La Lehman Brothers è andata dai suoi dipendenti, ha dato loro una scatola di cartone dove mettere le loro cose ed è uscita in strada… È il loro stile, ma non lo capisco.

Se questo è il mondo degli affari, non lo capisco. Penso che a gente come Maldini, che è la storia del Milan, vadano raccontate le cose con rispetto, e aspettare che finisca la stagione. Puoi licenziare Mourinho perché è l’allenatore, ma non puoi dirglielo nello spogliatoio“.

Fonte: Marca

