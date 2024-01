Al Shabab-Roma, la partita sarà trasmsessa dai canali social del club giallorosso

NOTIZIE AS ROMA – Oggi pomeriggio, ore 17:45 italiane, la Roma giocherà a Riyad un’amichevole contro l’Al-Shabab come previsto nell’accordo con il main sponsor saudita apparso sulle magliette a inizio ottobre.

Daniele De Rossi ha lasciato a casa Dybala, oltre a Mancini e Huijsen, arruolando diversi giovani della Primavera. La scomoda trasferta, che arriva a metà settimana a quattro giorni dalla partita di Salerno, servirà al nuovo allenatore per effettuare alcuni test e rodare il suo sistema di gioco.

Ma per i tifosi che speravano di poter assistere in diretta tv alla partita c’è una brutta notizia: l’amichevole rischia di non essere trasmessa su nessun canale televisivo italiano, nemmeno di quelli a pagamento (DAZN o Sky).

L’unica speranza sarebbe una diretta sui canali social della Roma, ma al momento non c’è stata alcuna comunicazione del club giallorosso in tal senso. Non resta che confidare in un annuncio last minute per poter seguire live la partita di oggi. Altrimenti la partita diventerà a tutti gli effetti un’amichevole “fantasma”.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce Rete Sport, la partita di oggi pomeriggio sarà trasmessa su Youtube dal canale ufficiale della Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!