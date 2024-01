Fiorentina, Barone: “Ikonè non è sul mercato e non andrà alla Roma, resterà con noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tramonta definitivamente l’ipotesi di uno scambio Ikoné-Belotti tra Roma e Fiorentina ventilato nelle scorse ore da diverse fonti di informazione.

A sancire lo stop definitivo è Joe Barone, braccio destro di Commisso, ai canali ufficiali del club toscano: “Ikonè non andrà alla Roma, non è in vendita e resterà con noi”.

In casa giallorossa la priorità resta un terzino sinistro, ma l’obiettivo di Pinto resta quello di provare a regalare anche un esterno d’attacco al nuovo allenatore giallorosso.