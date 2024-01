La Fiorentina nicchia per Ikonè, Bernardeschi si offre alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Fiorentina non è così convinta di cedere Ikonè, attaccante 25enne arrivato dal Lille nel gennaio del 2022 per 14 milioni di euro.

L’esterno francese di origini congolesi in maglia viola ha grosso modo ricalcato la carriera avuta in Francia, mettendo in mostra pregi e difetti: giocatore veloce e quasi imprendibile nel dribbling, ma decisamente poco efficace in zona gol.

La viola avrebbe però la necessità di acquistare un centravanti che garantisca più gol al reparto avanzato, e ha individuato in Belotti il giocatore giusto su cui puntare. Ma lo stipendio del Gallo è troppo pesante per le casse del club toscano, da qui lo stallo. E le riflessioni in corso.

Nel frattempo però Federico Bernardeschi è tornato ad offrirsi alla Roma. Esterno d’attacco ex Juventus poi andato a giocare in Canada con il Toronto, ora il 29enne vuole rientrare in Italia.

In America, Bernardeschi ha vissuto un buon primo anno, realizzando 8 gol in 13 partite. La scorsa stagione invece è stata meno brillante, con 5 gol e 2 assist in 31 partite. L’agente sa che i giallorossi cercano un attaccante con le sue caratteristiche e lo sta proponendo (anche) a Trigoria.

Fonte: Corriere dello Sport

