Algeria ko, Aouar torna a Roma. E oggi anche Ndicka rischia l’eliminazione

AS ROMA NEWS – Fuori uno. Houssem Aouar e la sua Algeria vengono eliminati a sorpresa dalla Coppa d’Africa dopo l’imprevisto ko contro la Mauritania.

Alla squadra del centrocampista giallorosso, partito titolare e andato vicino al gol, sarebbe servito vincere per passare il turno e invece hanno perso di misura, battuti da un gol di Dellahi. Il centrocampista ha poi lasciato il campo a inizio ripresa per fare spazio a Mahrez, ma il risultato non è cambiato.

L’Algeria scivola all’ultimo posto del girone e viene eliminata: Aouar tornerà dunque a disposizione di mister De Rossi. E a breve potrebbe seguirlo anche Evan Ndicka, che ha chiuso al terzo posto a tre punti (ma con una pessima differenza reti) il suo raggruppamento con la Costa d’Avorio.

Oggi si giocheranno le ultime partite dei gruppi E e F, ma dopo i risultati di ieri non si mette bene per gli ivoriani. Ndicka potrebbe dunque fare rientro a Trigoria esattamente come Aouar. A De Rossi non dispiacerebbe affatto riaverli entrambi.

Giallorossi.net – T. De Cortis