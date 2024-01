Calciomercato Roma, Di Marzio: “Ikonè-Belotti in stand-by. Per la sinistra spunta Angelino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fase di stallo nella trattativa tra la Roma e la Fiorentina per lo scambio tra Ikonè e Belotti. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il club viola e quello giallorosso stanno riflettendo sulle difficoltà dell’operazione da risolvere, che si concentrano principalmente sulle differenze di ingaggio dei due calciatori e sulla formula dello scambio.

De Rossi vorrebbe avere l’esterno francese per esaltare il suo sistema di gioco, Tiago Pinto proverà ad accontentarlo, c’è ancora una settimana di tempo per risolvere gli intoppi o pensare a eventuali piani B.

Per la fascia sinistra attenzione al nome di José Ángel Esmoris Tasende, meglio noto come Angelino: l’esterno spagnolo, 27 anni, di proprietà del Lipsia potrebbe lasciare il Galatasaray, dove sta giocando in prestito, per trasferirsi in giallorosso sempre a titolo temporaneo.

Fonte: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com

