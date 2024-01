CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 23 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:20 – ROMA, NO ALLA PARTENZA DI AZMOUN – La Roma ha respinto ogni tentativo fatto da diversi club per Sardar Azmoun (29), l’ultimo dal Siviglia: l’attaccante dunque resterà a Trigoria. A partire invece potrebbe essere Belotti (30), in uno scambio o davanti a una buona offerta. Lo riferisce Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 10:30 – IDEA BAKKER PER LA SINISTRA – Per tamponare la falla a sinistra, Tiago Pinto sta pensando a Mitchel Bakker (23) esterno olandese dell’Atalanta che con Gasperini ha trovato poco spazio: possibile affare in prestito. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – ANCHE WARD IN CORSA PER IL DS – Oltre a Paul Mitchell, dirigente con un passato nel Monaco, Christopher Vivell e Javier Ribalta, ora c’è anche Julian Ward (anche lui ex Liverpool) nel casting dei Friedkin per la carica di prossimo ds. (Il Tempo)

Ore 9:00 – SE PARTE SANCHES ARRIVA UN TERZINO – Ultimi giorni di mercato decisivi per il futuro di Renato Sanches (26), col Besiktas che sta cercando di convincerlo a trasferirsi in Turchia. Se il portoghese dovesse lasciare Trigoria, ci sarebbe lo spazio per un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. (La Repubblica)

Ore 8:30 – BIRAGHI LA PRIMA SCELTA DELLA ROMA – La Roma avrebbe voluto scambiare Belotti con Cristiano Biraghi (31) per risolvere il problema a sinistra, ma la Fiorentina non vuole cedere il suo capitano. (Il Messaggero)

Ore 7:20 – SCAMBIO IKONE’-BELOTTI, PARTI AL LAVORO – Roma e Fiorentina stanno lavorando per capire se sarà possibile concludere lo scambio tra Andrea Belotti (30) e Jonathan Ikonè (25). Affare non semplice, tante le cose da sistemare. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

