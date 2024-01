Calciomercato Roma, primi contatti avviati con Bakker. L’olandese chiude a Torino e Monza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma potrebbe aver individuato il rinforzo giusto per la fascia sinistra, diventato una priorità con il passaggio di De Rossi al 4-3-3 e alla difesa a quattro.

L’infortunio di Spinazzola rende impellente l’acquisto in prestito di un terzino, che Tiago Pinto ha individuato in Mitchel Bakker, 23 anni, esterno olandese dell’Atalanta arrivato in estate dal Bayer Leverkusen.

Sotto la guida di Gasperini, il calciatore mancino ha faticato a trovare spazio: per lui appena 8 presenze e 223 minuti giocati in Serie A con la maglia nerazzurra.

La Roma è pronta a prelevarlo in prestito e, stando a quanto rivela in questi minuti il giornalista Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha avviato i primi contatti con il calciatore. Bakker intanto ha chiuso al tasferimento a Torino e Monza, due club che si erano fatti avanti per averlo.

#Bakker chiude a #Torino e #Monza. La #Roma è una possibilità, primi contatti con il suo agente — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 23, 2024

