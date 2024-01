Altro lutto nel calcio: addio a Giuliano Musiello. Vestì la maglia della Roma per due stagioni

ALTRE NOTIZIE – Dopo Gigi Riva, altra brutta notizia per il mondo del calcio: è morto Giuliano Musiello, ex centravanti forte fisicamente come usava in quegli anni.

Indossò anche la maglia della Roma tra il 1976 e il 1978. Se n’è andato dopo una breve malattia all’età di 70 anni.

Classe 1954, friulano di nascita, l’attaccante nativo di Torviscosa aveva disputato all’Avellino una stagione in Serie B, laureandosi capocannoniere, insieme a Roberto Pruzzo, con 18 reti, prima del suo passaggio alla Roma.

Terminata la sua carriera da calciatore, Musiello si era trasferito a Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove aveva fondato la Musiello Saluzzo, punto di riferimento del calcio femminile di provincia e non solo.