Giudice Sportivo: un turno di stop per Paredes, Llorente entra in diffida

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la 21esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, Leandro Paredes ha ricevuto il decimo cartellino giallo, motivo per cui salterà la sfida contro la Salernitana.

Per Diego Llorente, invece, si tratta della quarta ammonizione ricevuta in campionato e ora è entrato in diffida: al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Resta diffidato Rasmus Kristensen.

Fonte: legaseriea.it