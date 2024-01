ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento prima della partenza per l’Arabia: Dybala, Mancini e Huijsen non convocati. De Rossi alla squadra: “E’ questo che voglio!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Seduta mattutina per la Roma, in campo a Trigoria prima del consueto per allenarsi in vista della partenza, prevista a nel primo pomeriggio, per l’Arabia Saudita dove domani alle 17:45 la squadra giocherà un’amichevole contro l’Al-Shabab.

Nonostante il viaggio decisamente scomodo, mister De Rossi ha comunque svolto una seduta intensa con tanto lavoro tattico con il pallone e i calciatori impegnati a segnare in una porticina.

L’allenatore ha spronato continuamente la squadra nel seguire i suoi dettami tattici, chiedendo ai ragazzi dei movimenti da effettuare in campo molto precisi. Quando i calciatori li eseguivano correttamente, il tecnico lo sottolineava a gran voce.

“E’ questo! Bravo! Fai gol!”, si sente urlare a De Rossi all’indirizzo di Lukaku dopo un movimento corretto fatto dal belga nella partitella a porte ridotte. Nel video pubblicato dalla Roma sui canali social non si nota la presenza in campo di Paulo Dybala, che non partirà per Riyad con il resto della squadra.

Nell’elenco dei convocati appena reso noto dal club non figurano nemmeno il giovane Huijsen (sovraccarico agli adduttori) e l’altro difensore, Gianluca Mancini. La Roma dunque affronterà l’amichevole di domani senza centrali, ad eccezione di Llorente e del giovane Golic, aggregato dalla Primavera così come Filippo Reale, terzino sinistro di 17 anni, e tanti altri.

Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Rui Patricio, Boer, Svilar

DIFENSORI: Karsdorp, Llorente, Celik, Golic, Reale, Kristensen

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini

ATTACCANTI; Belotti, Joao Costa, Misitano, Nardozi, Mlakar, Lukaku, El Shaarawy

Giallorossi.net – A. Fiorini

