“ON AIR!” – CORSI: “Angelino? Due anni che non tocca palla”, FERRAZZA: “Cambiato tutto nel mercato della Roma”, PIACENTINI: “Il club sta provando a mettere De Rossi nelle migliori condizioni”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Aouar torna a Trigoria, Ndicka è molto probabile, Angelino è vicino e si cerca anche un esterno alto a destra. Il club sta provando a mettere De Rossi nelle condizioni migliori per salvare questa stagione, mettendogli a disposizione calciatori funzionali al suo gioco… Se fossi Mourinho rosicherei un po’…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io stravedo per Belotti, ma sinceramente faccio fatica a vederlo titolare. E io lo scambio con Ikonè lo avrei fatto, avrebbe avuto più possibilità, perchè Lukaku le gioca tutte, Dybala no…Ikonè è uno che va a 200 all’ora nel 4-3-3…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Comprare Lukaku con la Champions? Se la Roma deve investire 40 milioni per il belga, la mia provocazione è: siamo sicuri che non serva più un Koopmeiners per quello che è lo stato del centrocampo della Roma? … Il nuovo ds? Tolto Massara, che ancora non è stato contattato, se la scelta dovesse ricadere un dirigente straniero e quindi su un allenatore più giovane, servirebbe affiancare al prossimo allenatore un dirigente più esperto e rappresentativo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Riscattare Lukaku? Fino a qualche settimana fa avrei detto sì, ora dico non lo so, perchè non sappiamo come sta Abraham e in che condizioni tornerà. Dobbiamo aspettare, tifare la Roma e De Rossi, e poi tra un mese avremo le idee più chiare. Navighiamo a vista perchè non ci sono certezze…Io però Lukaku me lo terrei se potessi, perchè la differenza la fanno i calciatori che la buttano dentro, guardate la Juve con Vlahovic. Se punterei su un dirigente forte a livello comunicativo? No, hai De Rossi, avrai il nuovo ds, e hai la presidenza…non serve altro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Angelino aveva cominciato bene, era un bel profilo, ma sono due anni che non tocca una palla… Il Lipsia prima lo ha mandato all’Hoffenheim e poi al Galatasaray, e lì in Turchia non lo fanno giocare mai, e non è nemmeno infortunato…Mi arrivano notizie sullo stadio e pare che sia tutto fermo, e che dal Comune la questione stadio non sia più una priorità. E’ importante questa storia per capire il momento della Roma. Sembra un segnale…Ma allora perchè mandi via Mourinho e cerchi di arrivare quarto? Perchè una cosa così decisionista se tanto stai per andartene…è una cosa molto strana…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Angelino? Il profilo non è da Roma…sono andato a vedere la cronaca infortuni del calciatore, e ho trovato solo un infortunio muscolare nel 2021 e poi non c’è nient’altro… Angelino almeno è un terzino, Bakker invece è un esterno di centrocampo e dovresti nuovamente adattarlo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “E’ cambiato tutto nel mercato della Roma, non si cerca più un difensore centrale ma un terzino sinistro e un esterno d’attacco… Il ds? Sembra che sia in corso un vero e proprio casting, e che stanno cercando a un dirigente sotto i 40 anni, straniero e che ha già una rete di scouting ben definita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ikoné nella Fiorentina ha fatto veramente poco, non ha quasi mai inciso. In una squadra che è quarta e ha ambizioni importanti, l’idea di cederlo mi fa un po’ pensare. Ikoné ha caratteristiche importanti, ma sbaglia quasi sempre l’ultima scelta. Negli ultimi 20 metri è buio totale… La Roma? Sabato il Verona ha concesso degli spazi, c’è stato qualche cambio nel gioco. C’è tanto da fare, prima del tour de force la Roma era quarta, e con Atalanta e Napoli aveva giocato meglio di sabato. Dybala l’ho visto intristito, fuori dal meccanismo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Angelino può essere un’opportunità. La Roma ha tante difficoltà sul mercato e deve essere pronta a sfruttare ogni opportunità. Scambio Belotti-Ikoné è da zero a zero, perchè il francese ha dei colpi ma è molto fumoso, mentre l’azzurro non segna mai…ma lo scambio potrebbe avere un senso. Avere tre centravanti per come gioca De Rossi sono troppi…”

