Alberto De Rossi: “Farei fatica a stare senza la Roma. Ho rifiutato tre volte la prima squadra per non creare problemi a Daniele. Lui molto più romanista di me”

ULTIME NOTZIE AS ROMA – Conclusa la sua esperienza sulla panchina della Roma Primavera, Alberto De Rossi è pronto per ricoprire il ruolo di Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali del club giallorosso e ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della società. “Trigoria per me è come una seconda casa, non l’ho mai considerata un posto di lavoro e ho un rapporto bellissimo con tutti qui dentro. Non ho mai varcato il cancello di Trigoria malvolentieri. Ricordo perfettamente il primo giorno, i momenti precedenti all’incontro con Agnolin e le emozioni forti quando mi dissero che mi avevano preso. Fu una gioia immensa, che ricordo come se fosse adesso – ha raccontato -. Essere fedele per 29 anni allo stesso club mi sembra una cosa abbastanza semplice, per me lo è stato: oltre alla passione per il lavoro, per la professionalità, è l’attaccamento al club che fa la differenza, per questo superi tante difficoltà. Il legame tra me e la Roma, tra me e il club fa la differenza. Il legame è molto forte e questo fa passare tutto in secondo piano, anche richieste di altri club e soluzioni lavorative, anche forse più remunerative. Questo fa la differenza e mi ha portato a rimanere per tutti questi anni qui”.

“L’obiettivo principale non è il risultato, il piazzamento o vincere un trofeo, ma portare giocatori in prima squadra. Convogliamo tutte le nostre energie verso questo. C’è chi utilizza il settore giovanile per crescere come allenatore e poi iniziare la carriera negli adulti. Quello che stiamo facendo qui è far crescere i ragazzi, che è quello che vuole il club. Non c’è partita o trofeo che possa portarci fuori da questo obiettivo – ha continuato –. C’è chi riesce a farlo e chi non riesce, chi pensa alla propria carriera e chi pensa alla carriera dei ragazzi. Lo facciamo solo ed esclusivamente per la Roma. Ascoltiamo il nostro club, mi sembra semplice. Noi siamo qui per lavorare e lo facciamo con amore, ma dobbiamo dare anche una risposta professionale al nostro club”.

“Ogni volta che un ragazzo debutta in prima squadra c’è l’emozione del momento, poi la preoccupazione che faccia qualche errore e infine la gioia di sentirsi utile al club e di aver fatto qualcosa per il ragazzo. Già ci emozioniamo quando un nostro ragazzo riesce ad entrare all’Olimpico. Quando abbiamo visto la formazione iniziale della Nazionale, dove c’erano 5 nostri giocatori, siamo tornati indietro nel tempo. Sembrava la nostra Primavera, la soddisfazione è stata enorme – ha aggiunto -. Non mi definisco un secondo padre perché è una cosa abbastanza forte ed ho sempre detto di non aver mai voluto sostituirmi ai genitori, ma una guida per fare in modo che questo gioco diventi un posto di lavoro sì. Non mi piace molto la figura dell’educatore, ma quando dobbiamo farlo necessariamente interveniamo. Non mi piace imporre le cose, condivido anche gli allenamenti con i ragazzi. L’imposizione non porta a niente. Ho avuto tante dimostrazioni di affetto e di condivisioni di quello di cui parlavo quando avevo i ragazzi. Però sono cose troppe personali, non mi va di entrare nel particolare e nella loro vita”.

Un pensiero al figlio Daniele, ex capitano della Roma: “Lui bandiera sì, io mi sento un onesto lavoratore. È stato molto semplice: ognuno ha fatto il proprio lavoro, ha rispettato gli spazi dell’altro e nessuno ha parlato dell’altro perché poteva sicuramente dare adito a chiacchiere e lo abbiamo subito messo in chiaro tutti e due. Dal momento in cui Daniele è entrato qui dentro, anche quando non era un calciatore di livello, le due strade dovevamo essere parallele. In passato ho avuto la possibilità per ben tre volte di allenare la prima squadra ed è vero che ho rifiutato proprio perché Daniele faceva parte di questo gruppo. Sono sicuro ancora adesso che gli avrei creato dei problemi, non so se piccoli o grandi, ma non mi sembra neanche di aver fatto qualcosa di particolare. È un po’ banale dirlo, ma credo che un genitore debba risolvere i problemi al proprio figlio e non crearli. Sono sicuro che entrando in quello spogliatoio, anche vincendo tutte le partite, gliene potevo creare ed ecco perché ho sempre rifiutato. Tra i due è più romanista nettamente lui, per distacco: chiamarla fede da quando era piccolo mi sembra un po’ forte, ma ricordo che non riuscivamo a togliergli mai il pallone e la maglietta della Roma. Così è stato nel prosieguo della sua vita”.

“Con la nuova direzione di Vincenzo Vergine si è instaurata subito una sintonia, anche perché abbiamo vissuto le stesse esperienze e le abbiamo condivise immediatamente. Mi avvicino a questa nuova avventura con curiosità perché cambio completamente spazi, interventi e soprattutto competenze – ha spiegato -. È vero che stiamo parlando della stessa materia, ma una cosa è allenare una squadra e un’altra allenare una squadra di allenatori e tutti gli altri dello staff. Sono molto curioso, ma come al solito metterò tutto l’impegno e la professionalità. Spero che tra un paio di mesi staremo qui a parlare e a gioire di questa scelta della società”.

“Alla Roma ho dato sicuramente professionalità, passione per il mio lavoro, senso di appartenenza e ho cercato di darle anche uno stile perché molte volte si parla della Roma e anche in particolare dei romani, che siamo caciaroni e poco seri. Non è vero, ho cercato di portare sui campi questo: l’altra faccia di Roma e dei romani – ha proseguito -. Anche se in una nuova veste professionalità di alto livello, perché adesso mi dovrò approcciare con professionisti di alto livello, continuare a trasmettere questo senso di appartenenza, serietà e il raggiungimento dell’obiettivo, cioè portare i giocatori i prima squadra”.

“Se penso alla Roma, penso ad un punto di riferimento – ha concluso -. Mi riempie la giornata, a parte quella lavorativa, ma ho molti amici ed è stato un rapporto a 360°. Farei fatica a farne a meno veramente”.