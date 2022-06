Matic in arrivo: atterrerà domani a Roma per le visite mediche e la firma

AS ROMA NEWS – Il giorno di Nemanja Matic in giallorosso si avvicina. Il centrocampista 34enne atterrerà infatti nella Capitale nella giornata di domani.

L’ex calciatore del Manchester United effettuerà le visite mediche per la Roma e poi firmerà il contratto che lo legherà ai capitolini per un anno con opzione per il secondo.

Matic guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione. La sua avventura nella Roma sta per cominciare. Domani è il suo giorno.