Felix al bivio: cessione a titolo definitivo o resta a Trigoria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo un esordio sensazionale in prima squadra, il giovane attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan ha avuto un rendimento altalenante nella Roma di Mourinho.

Il giocatore ghanese era diventato una delle prime alternative per l’attacco giallorosso, ma col passare dei mesi è tornato tra le retrovie, sprecando diverse occasioni per impressionare l’allenatore portoghese.

Ora il destino di Felix dentro la Roma sembra essere arrivato ad un bivio: stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), l’attaccante potrebbe anche finire al Sassuolo nell’ambito dell’affare Frattesi.

Nelle intenzioni di Tiago Pinto però c’è quella di cedere Felix, 19 anni, a titolo definitivo e fare una plusvalenza utile per le casse della Roma. Altrimenti il giocatore resterà ancora a Trigoria per crescere con Mourinho. Sembra dunque essere esclusa l’ipotesi di una cessione in prestito.

Fonte: Il Tempo