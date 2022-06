Primavera Femminile, Roma Campione d’Italia: Juventus battuta 0-2 in finale scudetto

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera Femminile di Melillo batte la Juventus in finale Scudetto per due a zero.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma ad avvio di ripresa è la Roma a sbloccare la partita con Bergersen, brava ed opportunista a battere Nucera da distanza ravvicinata. Le giallorosse vanno vicine al raddoppio pochi minuti più tardi, con situazione di alto pericolo nell’area bianconera risolta in modo rocambolesco.

Al 55′ le cose si complicano: Massimino, già ammonita, si fa espellere e lascia le sue in 10. La Roma però risente solo relativamente dell’inferiorità numerica e all’80’ Eleonora Pacioni a regalare alle giallorosse il gol che vale il titolo.