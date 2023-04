Aldair: “Senza Smalling la Roma perde tantissimo. A questa squadra manca qualcosa sugli esterni”

NOTIZIE AS ROMA – Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Roma Aldair ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo la squadra di José Mourinho e sull’assenza di Smalling in difesa. Queste le sue parole:

Aldair, Mourinho parlando su Dazn con Totti ha detto che avrebbe più bisogno di lei che di Francesco, visti gli infortuni di Smalling e Llorente…

“È stata una battuta, anche se era successo già un’altra volta. La Roma ha parecchie assenze, tra infortuni e squalifiche. Mi ha fatto piacere che il mister abbia pensato a me, nonostante nella storia della Roma ci siano stati anche altri grandi difensori centrali. Dovesse servire io ci sono (e ride, ndr)”.

Dovrebbe sostituire Smalling. Quanto perde la Roma senza l’inglese?

“Da uno a 10? Il massimo. Smalling è uno che comanda il reparto, ma che fa anche sentire a suo agio chi gli gioca accanto. Non è solo una questione individuale, con lui la linea difensiva è più sicura e più certa della sua forza”.

Più facile arrivare in Champions o provare a vincere l’Europa League?

“Conoscendo Mourinho e la sua storia, penso che punterà su entrambi, senza scegliere. Anche a Bergamo, con la squadra che stava perdendo, ha messo dentro giocatori a rischio e questo dimostra quanto non ci stia a perdere. La Roma vale, è tosta, in Champions può arrivarci, ma i prossimi scontri diretti saranno molto importanti. Mourinho sta facendo bene, lo scorso anno ha vinto e ora può fare il bis. Giusto andare avanti con lui, ma bisognerà vedere se la società riuscirà a dargli i giocatori che chiede. Qualcosa manca, sugli esterni ad esempio”.

Fonte: Gazzetta dello Sport