La Roma Primavera trionfa in Coppa Italia: Fiorentina battuta 2 a 1 ai supplementari

AS ROMA NOTIZIE – La Roma Primavera vince la Coppa Italia, battendo per 2 a 1 la Fiorentina ai supplementari nella finalissima giocata allo Stadio Arechi di Salerno.

Gara equilibrata per i tempi regolamentari, con la partita che si chiude senza reti dopo 90 minuti, ma con i viola rimasti in 10 per l’espulsione di Camuzzo arrivata a un quarto d’ora dalla fine per somma di ammonizioni.

È immediato il vantaggio della Roma in avvio del primo tempo supplementare, al 92′, con Misitano che, dopo uno scambio in area di rigore con Cassano, col destro batte Martinelli e porta avanti i giallorossi.

Dopo quattro minuti, però, una disattenzione difensiva costa cara alla squadra di Guidi: Krastev, indisturbato in area, sfrutta una punizione di Amatucci e di testa ristabilisce la parità.

Nel corso del secondo tempo supplementare, al 115′, è decisivo Keramitsis che di testa sovrasta l’avversario e sigla il vantaggio della Roma che permette ai giallorossi di portarsi a casa la Coppa Italia.

Mister Guidi esulta a fine partita: “E’ una gioia immensa, perché sono stato chiamato a succedere a quello che per me è sempre stato un punto di riferimento, per me come per tutti gli allenatori più giovani: Alberto De Rossi, che chiaramente ha scritto la storia del settore giovanile italiano ed è la Roma”.

Dedica speciale di Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile: “Questa è la mia seconda stagione qui, ci tengo a dedicare il trofeo alla famiglia Friedkin, fanno tanti sforzi ed investimenti e credono in questo progetto giovani. E lo dimostriamo attraverso la connessione diretta tra il settore giovanile e la prima squadra, tra me, Tiago Pinto e l’allenatore Mourinho, che fa giocare tanti giovani”

IL TABELLINO DEL MATCH

FIORENTINA: Martinelli; Comuzzo, Krastev (113′ Biagetti), Lucchesi (117′ Presta); Kayode, Berti (117′ Nardi), Amatucci, Harder (94′ Capasso), Favasuli (82′ Vigiani); Distefano, Toci (94′ Sene).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Romani, Chiesa, Ievoli, Gentile, Spaggiari.

All.: Aquilani.

ROMA: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori (90′ Louakima), Pisilli, D’Alessio (90′ Pellegrini), Cherubini; Cassano (117′ Vetkal), Pagano; Padula (67′ Misitano, 117′ Majchrzak).

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Golic, Mlakar.

All.: Guidi.

Arbitro: Giuseppe Collu. Assistenti: Giuseppe Trischitta – Federico Pragliola. IV uomo: Luca Cherchi.

Reti: 92′ Misitano (R), 96′ Krastev (F), 115′ Keramitsis (R).

Note: ammoniti Comuzzo (F), Padula (R), Lucchesi (F), Cherubini (R), Pellegrini (R), Krastev (F), Chesti (R), Nardi (F). Espulso: Camuzzo per somma di ammonizioni. Recupero: 3′ st; 1′ pts; 2′ sts.