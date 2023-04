Llorente, c’è una lesione al flessore: stop di almeno due settimane. Caviglia ancora gonfia per Dybala, esami rimandati a domani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie confermate dai primi esami svolti oggi da Diego Llorente: è infatti presente una lesione muscolare al flessore, che ieri lo ha costretto a fermarsi durante il finale di Atalanta-Roma.

Per lo spagnolo lo stop sarà almeno di due settimane, ma nelle prossime ore sarà più chiaro quando e se potrà tornare in campo per le ultime partite stagionali dei giallorossi.

Rimandati a domani invece i controlli per Dybala: la caviglia è ancora gonfia, e questo ha spinto lo staff medico a rinviare a mercoledì i controlli.

La speranza è che l’argentino possa farcela per il Milan, ma la presenza della Joya al momento resta in forte dubbio. Domani se ne saprà di più.

Fonte: Sky Sport