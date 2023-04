Emergenza difesa, tocca a Kumbulla. La difesa a 4 è l’opzione B

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Emergenza totale in difesa. Dopo Smalling, la Roma perde anche Llorente, il giocatore che lo stava sostituendo al centro della difesa prima che anche lo spagnolo si facesse male al flessore.

Contro il Milan dunque la retroguardia giallorossa riaccoglierà Marash Kumbulla, finito nelle retrovie dopo l’arrivo del difensore dal Leeds Utd a gennaio. Per l’albanese una nuova occasione, forse l’ultima, per dimostrare di essere all’altezza di una squadra di prima fascia come la Roma.

La difesa dunque vedrà ancora una volta Mancini a destra e Ibanez a sinistra, con l’ex Verona che potrebbe tornare ad occupare il ruolo di centrale, a meno che Mou non preferisca il brasiliano in quel ruolo. Non è da escludere nemmeno l’arretramento di Cristante, che in passato ha già ricoperto quel ruolo.

L’alternativa, al momento meno probabile, è il ritorno alla difesa a quattro: a quel punto la Roma si sistemerebbe con Mancini e Ibanez nel mezzo, e Zalewski (o Celik) a destra e Spinazzola a sinistra. Una soluzione che sembra più probabile a partita in corso, nel caso di necessità, che non a inizio match.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo