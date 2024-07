Ali Koc (pres. Fenerbahce): “Vogliamo fortemente En-Nesyri ma la nostra pazienza sta per finire”

AS ROMA NEWS – L’addio di Youssef En-Nesyri al Siviglia sembrava solo una questione di tempo, ma nonostante il forte interesse di Fenerbahce e Roma il futuro del centravanti marocchino non è ancora chiaro.

Il giocatore nicchia davanti al pressing dei turchi, e per questo motivo il presidente del club Ali Koc ha parlato al quotidiano spagnolo AS, facendo riferimento alla lunga trattativa per l’attaccante 27enne.

“Per quanto riguarda l’attaccante, lo chiedete tutti. Volevamo fortemente En-Nesyri. Lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta per finire“, ha detto il patron del Fenerbahce.

En Nesyri infatti sta ancora prendendo tempo, non molto convinto di giocare in Turchia. Il marocchino preferirebbe la Roma, ma l’offerta economica dei giallorossi è decisamente inferiore a quella del club allenato dall’ex Mourinho.

