Di Francesco: “Soulè giocatore e ragazzo meraviglioso, merita palcoscenici importanti”

AS ROMA NEWS – L’ex allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato oggi in esclusiva a Sky Sport, dedicando parole di elogio a Matias Soulé, da lui allenato la scorsa stagione in ciociaria.

Queste le sue parole: “Credo che sia un giocatore e un ragazzo magnifico. Merita palcoscenici importanti. Valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È iper-motivato ed è positivo per chi lo avrà.

Il nostro lavoro è gratificato sia dal mio punto di vista che quello del DS Angelozzi. Da Barrenechea a Okoli fino allo stesso Soulé, credo sia un riconoscimento per il lavoro fatto”.

