Calciomercato Roma, nelle prossime ore il rilancio per Dahl: il terzino vuole solo i giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si prepara al rilancio per chiudere per Samuel Dahl: in queste ore i giallorossi presteranno una nuova offerta al Djurgardens.

Gli svedesi per ora hanno resistito e preferirebbero accettare una proposta più alta arrivata dalla Premier. Il giocatore vuole solo i giallorossi (c’è già l’accordo con Ghisllfi) e lo ha comunicato al suo club.

Per questo nelle prossime ore il direttore sportivo giallorosso proverà ad accontentare il Djurgardens e assicurarsi il promettente terzino sinistro svedese.

L’#ASRoma si prepara al rilancio per chiudere per #Dahl: in queste ore la nuova offerta al #Djurgardens, che per ora ha resistito e preferisce una proposta più alta arrivata dalla Premier. Il giocatore vuole solo i giallorossi (c’è già l’accordo) e lo ha comunicato al suo club pic.twitter.com/BVhkmegvRT — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!