LIVE – Calciomercato Roma, si prova a chiudere per Soulè. Pedullà: “Offerta di 28 milioni più bonus”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta cercando di arrivare a dama con Matias Soulè, 21 anni, attaccante argentino di proprietà della Juventus, forte del sì del calciatore.

L’esterno mancino infatti ha fatto sapere di non gradire il Leicester come destinazione (l’altro club interessato al calciatore) ma di preferire i giallorossi come squadra in cu fare il salto di qualità dopo un’esperienza importante al Frosinone di Di Francesco.

Ora però serve un’accelerata di Ghisolfi: il ds ha presentato giorni fa una proposta di 25 milioni, bonus compresi per il calciatore, respinta dai bianconeri. Ora serve uno sforzo per strappare il sì di Giuntoli.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe presentato in mattinata una nuova offerta alla Juventus per Soulè: 28 milioni di euro più bonus non ancora quantificabili. Si aspetta ora una risposta dei bianconeri.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Secondo il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma non avrebbe ancora presentato un rilancio per Soulè. Inoltre sull’offerta del Leicester ci sono due versioni: dall’Inghilterra si parla di 25 milioni bonus inclusi, un’indiscrezione che risulta anche a Trigoria, da Torino invece si parla di 30 più bonus.

