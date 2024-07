Stallo Soulè, è braccio di ferro Roma-Juve

AS ROMA NEWS – Chi si aspettava un’accelerata sul fronte Soulè (ma non solo) resterà deluso. Tra Roma e Juventus è in corso un braccio di ferro che sta facendo slittare l’arrivo dell’argentino a Trigoria. Sempre che la fumata, alla fine, sarà bianca.

Perchè Giuntoli continua a tirare sul prezzo, poco propenso ad andare incontro all’offerta (al momento solo una) della Roma. Il dirigente bianconero vorrebbe infatti cedere Soulè al Leicester, per poi provare a riaprire il discorso Chiesa con i giallorossi. Se questo piano non potesse essere realizzato, l’ex ds del Napoli spera almeno che Ghisolfi lo accontenti arrivando a offrire quei 30 milioni che servirebbero per sbloccare una trattativa impantanata tra fantomatici rilanci e bluff di vario genere.

La Juventus infatti continua a sbandierare offerte al rialzo del Leicester, arrivato, a detta dei bianconeri, ad offrire oltre 30 milioni di euro. A Trigoria però non ci credono, convinti che sia tutta una strategia per stanare i giallorossi e fargli alzare quei 25 milioni, bonus compresi, messi sul piatto qualche giorno fa.

La Roma è convinta che il valore del ragazzo sia quello. Ghisolfi e Souloukou, una volta ottenuto il sì convinto del calciatore, non hanno intenzione di assecondare le richieste provenienti da Torino. E lo stallo è servito. La settimana si è chiusa senza quell’accelerata che in molti si aspettavano. Soulè nel frattempo è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro in Germania. Ma la sensazione è che presto l’argentino sia destinato a cambiare casacca. La Roma resta favorita, ma senza un rilancio la situazione non può sbloccarsi.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Il Romanista / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!