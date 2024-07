ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Roma, Sorloth con Dahl“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un ritorno di fiamma per l’attaccante di oltre 190 centimetri di stazza. Il 28enne norvegese è uno dei profili che piacerebbero maggiormente a De Rossi per il ruolo di nuovo centravanti della Roma.

Ghisolfi ha già in mano l’ok del calciatore, che si trasferirebbe volentieri nella Capitale, ma non quello del Villarreal. Gli spagnoli per ora hanno sempre tenuto il punto: la richiesta è che venga pagata la clausola rescissoria da 38 milioni, ma da Trigoria sono convinti che col passare dei giorni le richieste per il norvegese scenderanno di molto. Servirà comunque un rilancio rispetto ai 20 milioni messi sul tavolo settimane fa.

Più staccati En-Nesyri, che tentenna davanti alle avances del Fenerbahce, e Jonathan David, il sogno della Roma per l’attacco, ma che ha tante offerte sul tavolo e chiede tanto di commissioni, particolare molto poco gradito dai Friedkin. Alla fine dunque proprio Sorloth potrebbe spuntarla.

Molto più vicino l’acquisto di Samuel Dahl, terzino sinistro svedese del Djurgarden. L’accordo con il calciatore è già stato trovato, e proprio il classe 2001 sta spingendo col proprio club che invece vorrebbe mandarlo a giocare in Premier da dove è arrivata un’offerta più ricca.

La nuova proposta che dovrebbe partire da Trigoria si aggira tra i 3 e i 4 milioni di eurp, con l’entourage del ragazzo che spinge affinché l’affare si chiuda prima di giovedì, quando gli svedesi giocheranno una gara preliminare di Conference League contro il Niederkon. Gara che Dahl non vorrebbe disputare per non condizionare l’eventuale avventura europea con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

