De Rossi punta sulle fasce: Assignon o Kaborè per la destra

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Se la fascia sinistra sembra sul punto di essere completata dalla coppia Angelino-Dahl, a destra il lavoro da fare è ancora tanto.

De Rossi vuole un titolare che possa alternarsi con Celik (Sangarè dovrebbe giocare, almeno inizialmente, con la Primavera). Considerando che Guela Doué è ad un passo dal Galatasaray, in Francia si segue da tempo Lorenz Assignon del Rennes, lo scorso anno in prestito al Burnley, in Premier.

Dove gioca anche Issa Kaboré, 23 anni, esterno destro del Manchester City, uno che da quelle parti puntano a piazzare altrove: per una cifra inferiore ai dieci milioni l’affare è possibile.

E tra gli altri rumours di mercato continua ad esserci quello intorno a Michael Kayode, 20 anni, terzino destro della Fiorentina. Sempre che poi non esca un mister X, per completare al meglio anche la fascia destra.

Fonte: Gazzetta dello Sport

