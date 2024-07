Roma, decine di manifesti contro il nuovo logo: “La nostra è una fede, ridateci lo stemma”

NOTIZIE AS ROMA – A undici anni di distanza dall’introduzione del nuovo stemma non si placano le polemiche dei tifosi della Roma.

Nella notte sono stati affissi dei manifesti in giro per la città, nei Roma store e sotto l’ex sede all’Eur, con questo messaggio: “La nostra è una fede. Ridateci lo stemma“. L’addio all’acronimo ‘ASR’ voluto da Pallotta non è mai stato digerito dai romanisti.

L’anno scorso sulla prima maglia targata Adidas era tornato il lupetto di Gratton, mentre quest’anno sul kit home c’è il nuovo logo. Sono tanti i tifosi che chiedono da tanti anni di ritornare al vecchio stemma. Questa sera i romanisti si raduneranno a Piazza d’Aracoeli per festeggiare i 97 anni della Roma.

