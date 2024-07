CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 21 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – SPUNTA MATETA’ PER L’ATTACCO – In caso di permanenza di Tammy Abraham (26), la Roma punterà su un attaccante dai costi contenuti: oltre a Karim Konaté del Salisburgo, si candida anche Jean-Philippe Mateta (27) del Crystal Palace. (Leggo)

Ore 9:40 – KABORE’ O ASSIGNON PER LA DESTRA – La Roma è ancora a caccia del suo terzino destro: oltre a Lorenz Assignon (24) del Rennes, in corsa anche Issa Kaborè (23) che il Manchester City sta cercando di piazzare altrove. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 – DAHL, RILANCIO TRA I 3 E I 4 MILIONI – La Roma sta per presentare una nuova offerta tra i 3 e i 4 milioni di euro per Samuel Dahl (21), terzino sinistro svedese che il Djurgarden preferirebbe cedere in Premier, dove è arrivata un’offerta più ricca. Ma il giocatore vuole solo i giallorossi. (Il Tempo)

Ore 8:40 – SORLOTH TORNA IN POLE – L’attaccante norvegese Alexander Sorloth (28) torna a essere un obiettivo caldo per l’attacco della Roma. Ghisolfi è pronto a un rilancio , convinto che il Villarreal abbasserà le sue pretese. (Corriere dello Sport)

Ore 8:15 – STALLO SOULE’, LA ROMA NON RILANCIA – Non si sblocca l’affare Matias Soulè (21) con la Roma che non ha rilanciato, convinta che la Juventus stia bluffando…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

